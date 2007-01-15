Ко Адриансе обещает выиграть у всех, кроме Динамо и Шахтера

Новый главный тренер футбольного клуба "Металлург" (Донецк) голландец Ко АДРИАНСЕ обещает к концу сезона вывести команду с 8-го на 3-4 место, т.е. в зону еврокубков.

Об этом он заявил на своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера, сообщили УНИАН в пресс-службе ФК "Металлург".

По словам К.АДРИАНСЕ, он "любит атакующий футбол, а не футбол от обороны".

На вопрос журналистов, почему К.АДРИАНСЕ не ставит задачу бороться за призовые места с "Динамо" и "Шахтером", тренер ответил: "Мы хотим бороться с ними, но разрыв в очках велик" (сейчас "Металлург" занимает 8-е место в Чемпионате Украины по футболу – УНИАН).

Новый тренер "Металлурга" очень высоко отозвался о тренировочной базе клуба и уровне подготовки футболистов.

Он также сообщил, что его помощником по работе с командой станет Ян-Олде РИКЕРИНК, работавший с "Аяксом" в Голландии, "Аахеном" в Бельгии и "Порту" в Португалии. Еще одним своим помощником К.АДРИАНСЕ назвал Криса КРОНХОРСТА, который специализируется как индивидуальный тренер по методу "Виллкерер" - на улучшении индивидуальных качеств футболистов.

К.АДРИАНСЕ также заметил, что "мы собираемся выучить как можно быстрее украинский или русский язык". "Я и мои помощники владеем английским, португальским, немецким и, конечно, голландским. Я знаю много слов по-русски, но надеюсь, что в самом ближайшем будущем смогу еще лучше говорить по-русски", - сказал тренер "Металлурга".

К.АДРИАНСЕ отказался ответить, на какой срок заключен его контракт с "Металлургом".