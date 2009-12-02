Куда могут отправиться украинские военные, кроме Боснии и Сомали?
Информация от начальника Генштаба
В Украине отрабатывается вопрос о привлечении вертолетного подразделения Вооруженных сил к военной операции Европейского Союза в Боснии и Герцеговине.
Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, об этом сказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Иван СВИДА во время встречи с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, которая прошла сегодня в Киеве.
«Проходит межведомственное согласование пакета документов о привлечении украинского вертолетного подраздела к военной операции ЕС в Боснии и Герцеговине. Также изучается возможность участия сил и средств Вооруженных сил Украины в антипиратской военно-морской операции Евросоюза в районе Африканского рога», - заявил И.СВИДА.
Среди других перспектив международного военного сотрудничества начальник Генштаба ВСУ назвал участие в июле-декабре 2010 года подразделения радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Украины в Силах реагирования НАТО.
Также в дальнейшем в Силах реагирования Альянса планируется задействовать самолет Ил-76 Воздушных сил ВСУ.
Кроме того, по словам И.СВИДЫ, прорабатывается формат участия самолета аэромедицинской эвакуации Ан-26 “Вита” в составе боевой тактической группы Евросоюза, которая заступает на дежурство в январе 2010 года.
Также продолжается согласование возможных иных форм привлечения Вооруженных сил Украины к боевым тактическим группам ЕС и стран Вышеградской четверки, сказал И.СВИДА.