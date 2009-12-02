Президент Бразилии: стоило приехать в Украину раньше

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что упрощение визового режима между Бразилией и Украиной создает новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО выразила сегодня во время встречи с Президентом Федеративной Республики Бразилия Луисом Инасио Лула да СИЛВОЙ, комментируя подписанное сегодня соответствующее украинско-бразильское соглашение.

«Безусловно, хорошее сотрудничество начинается с возможности общей коммуникации. Ее осуществлять легче всего и обмениваться нашими делегациями, туристами, учеными, студентами. Я думаю, что сделан очень важный совместный шаг для предпринимателей, для туристов, для того, чтобы мы имели возможность строить более тесные отношения между нашими государствами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В свою очередь, Президент Бразилии добавил, что ему следовало раньше посетить Украину. «Я считаю, что мне стоило приехать раньше, потому что много возможностей существует для бизнеса между нашими странами», - сказал он.