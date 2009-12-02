Россия не ратифицирует Протокол 14 по политическим причинам

Президент Европейского суда по правам человека Жан-Поль КОСТА считает, что Россия не ратифицирует Протокол 14 к Конвенции прав человека по политическим причинам.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, такое мнение он выразил сегодня журналистам.

“Уже 3 года, как он подписан, но 3 года не ратифицирован одной страной – Российской Федерацией по причинам, которые не кажутся нам окончательно понятными и прозрачными. Скорее всего, речь идет о политических причинах”, - сказал президент суда.

Он отметил, что ратификация Протокола дала бы возможность ускорить рассмотрение дел в суде, как дел, которые не приемлемы для суда (поскольку предыдущее решение, согласно Протоколу выносил бы один судья, а не коллегия из трех судей, как это происходит сейчас), так и в случае так называемых повторяющихся дел, когда бы решение могло приниматься на базе ранее принятых решений по похожим делам без длительной процедуры.

“Мы надеемся на определенное изменение мнений, на то, что российская Дума все-таки ратифицирует этот документ”, - сказал Ж.-П.КОСТА.