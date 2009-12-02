Совет Безопасности ООН продлил мандат антипиратских сил

Совет Безопасности ООН 30 ноября единогласно принял резолюцию 1897 (2009) о противодействии морскому пиратству у берегов Сомали.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, отметив, что Украина стала одним из немногих государств, не являющихся членами Совета Безопасности ООН, которое входит в состав соавторов этого документа.

Ключевое положение документа предусматривает продление на один год действия принятых в 2008 году резолюций, которыми было санкционировано проведение государствами и региональными организациями военно-морских операций и других мероприятий в территориальных водах Сомали с целью противодействия актам пиратства.

Совет Безопасности ООН также приветствовал внесение Международной морской организацией изменений в ее рекомендации и инструкции по предотвращению и пресечению пиратства и вооруженных нападений на суда.

Вопросы активизации международных усилий в борьбе с пиратством будут также обсуждаться в ООН 1 декабря с.г. во время инициированной Украиной интерактивной тематической дискуссии на тему: „Усиление роли ООН в противодействии морскому пиратству”, которая будет проходить в рамках рассмотрения Генеральной Ассамблеей ООН пункта 76 повестки дня „Мировой океан и морское право».