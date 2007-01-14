Лукашенко назвал Североевропейский газопровод самым дурацким проектом России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал самым дурацким российским проектом строительство газопровода по дну Балтийского моря (Североевропейский газопровод, СЕГ), сообщает РИА Новости.

"Самый дурацкий проект России - это строительство по Балтийскому морю газопровода. Не известно, что может произойти с этим газопроводом, который лежит на куче боеприпасов", - заявил Лукашенко журналистам.

"Этот проект может войти в книгу рекордов Гиннесса", - предположил он, заявив также, что "реальным является проект строительства второй нитки газопровода "Ямал-Европа".

"Строительство Газпромом балтийского газопровода это что нормальная политика? Что мы можем вести с таким руководством нормальные переговоры?" - задался вопросом белорусский лидер.

Комментируя эти высказывания Лукашенко, источник в Кремле заявил РИА "Новости": "Эти слова являются еще одним хорошим подтверждением необходимости строительства такого трубопровода".

Как сообщал УНИАН, Северно-Европейский газопровод – проект нового маршрута транспортировки российского газа в Европу. Газопровод позволит направлению связать газотранспортные сети России и стран Балтийского региона с общеевропейской газовой сетью, при отсутствии на его пути транзитных государств.

Введение первой ветви нового газопровода в эксплуатацию намечено на 2010 год. Строительство двух участков наземной части (Грязовец-Выборг) СЕГ началось 9 декабря 2005 года. Пропускная способность первой нити нового газопровода - 27,5 млрд. кубометров газа в год. Предусматривается строительство второй ветки газопровода и увеличения пропускной способности СЕГ в 2 раза - до 55 млрд. кубометров в год.