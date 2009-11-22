Число жертв крушения парома возросло до 26 человек

Число жертв крушения парома, затонувшего у берегов индонезийского острова Суматра с 300 пассажирами на борту, возросло до 26 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местную полицию.

Ранее сообщалось о 21 погибшем и 232 спасенных, отмечает агентство.

Паром затонул у берегов Суматры.

"По последним данным, были спасены 250 человек, включая капитана парома и 12 членов экипажа. 26 человек погибли. Мы не имеем информации о том, сколько пассажиров судна пропали без вести", - сообщили в полиции.

По ее данным, 147-тонный паром Dumai Express плыл с острова Батам в город Пеканбару. Он потерпел крушение в водах недалеко от Сингапура. По словам спасателей, количество жертв может вырасти.

Причиной аварии судна могла стать плохая погода. В настоящий момент ведется расследование причин происшествия. Есть версия, что судно было перегружено.

В Индонезии паромы являются популярным транспортным средством для сообщения между островами государства. Вместе с тем стандарты безопасности оставляют желать лучшего.