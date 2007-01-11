Менгисту Хайле Мариама приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Эфиопии приговорил бывшего диктатора этой страны Менгисту Хайле Мариама, в настоящее время находящегося в изгнании в Зимбабве, к пожизненному заключению, сообщает агентство AFP.

В середине декабря 2006 года он и 11 его приближенных были признаны виновными по 211 пунктам обвинения, включавшим геноцид, убийства, незаконные аресты и конфискацию собственности. Тогда суд объявил лишь о признании их виновности, а конкретные меры наказания предполагалось огласить позднее.

Инкриминируемые 65-летнему Менгисту Хайле Мариаму статьи предусматривали смертную казнь, однако суд, "рассмотрев смягчающие обстоятельства", приговорил его к пожизненному тюремному сроку. Правда, открытый 12 лет назад процесс над свергнутым в 1991 году диктатором проходил заочно.

Политическое убежище Мариаму в Зимбабве предоставил его друг - президент этой страны Роберт Мугабе. "Менгисту обратился за убежищем, и мы предоставили его. Наша позиция не изменилась", - заявил в декабре прошлого года, сразу после вынесения вердикта экс-президенту Эфиопии, министр информации Зимбабве Пол Мангвана.

Напомним, что Менгисту Хайле Мариам пришел к власти в 1974 году в результате государственного переворота. Смещенный им последний император Эфиопии Хайле Селассие скончался на следующий год при невыясненных обстоятельствах. Менгисту называл себя марксистом и получил прозвище "Красный негус". Его обвиняют в убийстве патриарха эфиопской православной церкви Абуну Теофилоса и расправе над ста тысячами человек.

Лента.ру