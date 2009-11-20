Президент Европы умеет "лечить бюджеты"

Посол Украины при Европейском Союзе Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ называет позитивным избрание Президента Европейского Совета и нового шефа европейской дипломатии.

Об этом он заявил в комментарии собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Такой выбор ЕС не является ни случайным, ни вынужденным, он является результатом качественного просчета всех возможностей, всех позитивов и негативов этого широкого круга кандидатов, и, бесспорно, для Украины это выгодно”, - сказал он.

Посол отметил, что уже сам факт избрания нового руководства ЕС в соответствии с Лиссабонским соглашением и его единодушная поддержка лидерами стран-членов ЕС является позитивным.

Говоря о новом Президенте Европейского Совета Хермана Ван РОМПОЯ, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что этот человек в должности бельгийского премьера за неполный год смог значительно уменьшить очень серьезные противоречия между регионами Бельгии, а, кроме того, Х. Ван РОМПОЙ известный, как человек, умеющий “лечить” бюджеты.

“В условиях нынешнего валютно-финансового кризиса, который еще не закончился в ЕС, эти его умения играют огромную роль”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Посол также обратил внимание на то, что, с одной стороны, новый Президент Европейского Совета является представителем небольшой страны, а, следовательно, никто не будет упрекать его в проталкивании интересов каких-то больших стран-членов, а с другой стороны, он является представителем страны, которая была одним из основателей ЕС и имеет один из наибольших опытов работы в Евросоюзе, что, по его мнению, также является положительным.

Говоря о новом Верховном представителе ЕС по вопросам безопасностной и внешней политике Кэтрин ЭШТОН, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил ее высокие деловые качества.

“Украинские правительственные чиновники имели контакты с ней, были встречи, и в процессе этих встреч мы убедились, что, несмотря на отсутствие международного опыта, как об этом пишут, у нового Верховного представителя есть чрезвычайно предметная подготовка к каждому контакту, к каждой встрече. Украина не была, бесспорно, в фокусе ее внимания в ее предыдущем качестве (комиссар ЕС по вопросам торговли – УНИАН), но досье по Украине она знает досконально”, - сказал украинский посол.

А.ВЕСЕЛОВСКИЙ также обратил внимание на то, что именно К.ЭШТОН удалось завершить сложные переговоры ЕС с Южной Кореей и подписать соглашение о зоне свободной торговли.

“То есть, очевидная способность человека мыслить стратегически и быстро решать узловые вопросы”, - сказал А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября на неформальном заседании Европейского Совета был избран Президент Европейского Совета и Верховного представителя ЕС по безопасностной и внешней политике. Введение этих должностей предусмотрено Лиссабонским соглашением ЕС, которое вступит в силу с 1 декабря этого года.