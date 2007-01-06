Индия хочет возрождать христианство и реабилитировать ислам

Десятки христианских священников из северо-восточных штатов Индии начали широкомасштабную кампанию по восстановлению позиций христианства в Азии и по всему миру, сообщает новостное агентство IANS.

"Около 150 священников намерены отправиться за границу, чтобы помочь восстановлению христианских церквей и возрождению христианской веры и христианских храмов в США, Китае, Таиланде, Камбодже и других странах", - сообщил генеральный секретарь Совета баптистских церквей северо-восточных штатов Индии Нгул Хан Пау.

Христиане в Индии составляют примерно 2,5% населения (около 30 миллионов человек), которые проживают, в основном, на юге страны (Керала, Гоа и Андхра Прадеш), а также на северо-востоке (штаты Мизорам, Нагаленд и Мегхалая).

Первым проповедником христианства на юге Индии был апостол Фома, один из учеников Христа, а затем сюда пришли португальские пасторы.

В северо-восточных штатах большая часть населения исповедует христианство, распространением которого в 1836 году занялись американские миссионеры-баптисты Майлз Бронсон и Натан Браун. В Мизораме христианские миссионеры - британские баптисты Уильям Фредерик Сэвидж и Дж.Лоррейн - появились чуть позже, в 1894 году.

Почти одновременно в инициативой индийских христиан одна из наиболее влиятельных в стране мусульманских общин - Джамаат-и-Ислами Хинд - объявила о намерении заняться восстановлением доброго имени ислама, а также привнесением в учение новых прогрессивных тенденций.

По словам лидеров общины, тысячи служителей ислама и их добровольных помощников в ближайшее время готовы отправиться по городам и деревням страны для того, чтобы попытаться разрушить образ ислама как "воинственной и косной религии".

"Наша цель - объяснить обществу истинные ценности, которых придерживаются последователи ислама, и убедить людей в том, что они не имеют ничего общего с джихадом, который экстремисты толкуют как вооруженные выступления против последователей иных религиозных учений", - сказал один из лидеров общины Рахамат Али Кхан.

Мусульманство в Индии появилось в X-XI веках, когда в страну устремились купцы из Центральной Азии, а вслед за ними - отряды завоевателей султана Махмуда из династии Газневидов.

Сегодня в Индии проживают почти 140 миллионов мусульман (около 14% населения), примерно 30% которых - шииты. Мусульмане относятся к наиболее социально неблагополучным слоям населения страны. Джамаат-и-Ислами Хинд насчитывает в своих рядах около пяти миллионов человек, и пользуется серьезным влиянием как в Индии, так и в соседних мусульманских государствах.

РИА "Новости"