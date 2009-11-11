Польша обещает поддержать Украину на переговорах относительно заключения Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом в части зоны свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом было заявлено 9-10 ноября в Варшаве во время ХХ заседания Консультативного комитета президентов Украины и Республики Польша. Заседание проходило под председательством уполномоченных президентов: заместителя главы Секретариата Президента Украины Андрея ГОНЧАРУКА и заместителя государственного секретаря Канцелярии Президента Республики Польша Мариуша ХАНДЗЛИКА.

По информации МИД, в разрезе европейской интеграции польская сторона выразила готовность оказать поддержку позиции Украины на переговорах о заключении соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли и отметила важность фиксации в тексте этого документа перспективы членства Украины в ЕС.

Стороны согласились, что реализация Украиной Годовых национальных программ создаст предпосылки для постепенной интеграции Украины в Североатлантический Альянс. Польская сторона также приветствовала готовность Украины сделать свой вклад в проработку новой Стратегической концепции НАТО, важным элементом которой должна стать открытость Альянса к последующему расширению и безусловная поддержка принципов уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Очередное заседание Комитета состоится в первой половине 2010 г. в Украине.