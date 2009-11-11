В Индии спасли украинца-парапланериста, который попал в беду

В Индии спасен бывший военный летчик Игорь ТАБАНЮК, попавший в труднодоступный горный район.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, сегодня около 4.00 по киевскому времени операция по поиску и спасению гражданина Украины И.ТАБАНЮКА, организованная при взаимодействии с МИД Минобороны Индии и индийскими частными спасательными фирмами закончилась успешно.

Подполковник в отставке, бывший военный летчик ВВС Украины И.ТАБАНЮК 6 ноября осуществил аварийную посадку на параплане в труднодоступном горном районе в северном штате Индии Химачал-Прадеш. 8 ноября родственники пропавшего обратились в Посольство Украины в Индии.

В настоящий момент И.ТАБАНЮК находится под наблюдением врача. Организуется его доставка в госпиталь в Дели, где будет принято решение о его последующем обследовании и лечении. По словам спасенного гражданина Украины, он чувствует себя удовлетворительно.

“Мы рады, что удалось достичь такого желаемого для семьи, друзей Игоря, для всех нас результата. Задачи защиты каждого гражданина Украины являются приоритетным для внешнеполитического ведомства” – отметил министр иностранных дел Украины Петр ПОРОШЕНКО, который лично координировал действия украинских официальных структур по организации в сжатые сроки спасательно-поисковой операции в Индии. Он также выразил благодарность за эффективные действия причастным правительственным структурам Индии и сотрудникам Посольства Украины в Индии