В Международном уголовном трибунале для бывшей Югославии сегодня начинается судебный процесс над Радованном Караджичем.

64-летнего экс-лидера боснийских сербов обвиняют по одиннадцати пунктам, в том числе, в геноциде.

По плану, процесс должен начаться со вступительной речи прокурора. Однако, уверенности, что речь обвинителя прозвучит в назначенный срок, нет. На минувшей неделе Караджич заявил о бойкоте процесса. Он жалуется на то, что ему не хватило времени для подготовки к защите.

Правила Гаагского трибунала исключают возможность ведения судебного процесса в отсутствие обвиняемого.

Эхо Москвы