Начинается судебный процесс над Радованном Караджичем
08:18, 26 октября 2009Мир
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Обвиняют по одиннадцати пунктам
|Радован Караджич
64-летнего экс-лидера боснийских сербов обвиняют по одиннадцати пунктам, в том числе, в геноциде.
По плану, процесс должен начаться со вступительной речи прокурора. Однако, уверенности, что речь обвинителя прозвучит в назначенный срок, нет. На минувшей неделе Караджич заявил о бойкоте процесса. Он жалуется на то, что ему не хватило времени для подготовки к защите.
Правила Гаагского трибунала исключают возможность ведения судебного процесса в отсутствие обвиняемого.
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