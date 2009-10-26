Начинается судебный процесс над Радованном Караджичем

08:18, 26 октября 2009
Мир
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Обвиняют по одиннадцати пунктам

Радован Караджич. Фото АР
В Международном уголовном трибунале для бывшей Югославии сегодня начинается судебный процесс над Радованном Караджичем.

64-летнего экс-лидера боснийских сербов обвиняют по одиннадцати пунктам, в том числе, в геноциде.

По плану, процесс должен начаться со вступительной речи прокурора. Однако, уверенности, что речь обвинителя прозвучит в назначенный срок, нет. На минувшей неделе Караджич заявил о бойкоте процесса. Он жалуется на то, что ему не хватило времени для подготовки к защите.

Правила Гаагского трибунала исключают возможность ведения судебного процесса в отсутствие обвиняемого.

Эхо Москвы

 

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