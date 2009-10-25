В машине расстрелян один из лидеров оппозиции в Ингушетии

Один из бывших лидеров ингушской оппозиции Макшарип Аушев, ранее руководивший оппозиционным сайтом "Ингушетия.ру", расстрелян неизвестными в воскресенье утром в Кабардино-Балкарии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах КБР.

Аушев был соратником владельца "Ингушетия.ру" Магомеда Евлоева, погибшего в августе 2008 года в милицейской машине, по версии республиканской прокуратуры - от случайного выстрела. После убийства Евлоева Аушев некоторое время руководил сайтом, а после прихода на пост президента республики Юнус-Бека Евкурова отошел от оппозиционной деятельности и занимался бизнесом.

По данным сотрудника правоохранительных органов, нападение произошло около 9.30 на дороге неподалеку от селения Нартан Чегемского района. По машине ВАЗ черного цвета стреляли из автоматического оружия. Водитель погиб на месте, а его пассажирка, получившая огнестрельные ранения, доставлена в больницу.