Газпром: Европе нужны дополнительные маршруты

Спрос на российский газ в Европе вышел на докризисный уровень.

Как сообщили УНИАН в Управлении информации ОАО «Газпром», об этом глава российского холдинга Алексей МИЛЛЕР сказал во время встречи с генеральным управляющим концерна ENI (Италия) Паоло СКАРОНИ.

«Мы видим, что в течение последних двух месяцев в Европе наблюдается рост спроса на российский газ. На сегодняшний день уровень суточного потребления уже выше докризисного», - сказал А.МИЛЛЕР.

Он отметил, что в дальнейшем, учитывая постепенное истощение запасов газа на континенте, надежное обеспечение европейского спроса будет невозможно без дополнительных маршрутов транспортировки российского газа, включая «Южный поток».

А.МИЛЛЕР и П.СКАРОНИ положительно оценили ход работы по реализации прединвестиционной стадии «Южного потока». Был рассмотрен план дальнейших действий, связанных со строительством морской части газопровода. Участники встречи выразили единое мнение, что «Южный поток» будет способствовать диверсификации маршрутов поставки российского газа в Европу и имеет стратегическое значение с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего континента, отмечают в компании.

По оценке «Газпрома», экспортная выручка холдинга в 2009 году может сократиться на 35% по сравнению с прошлым годом - до 42,4-42,5 млрд. дол. Как сообщал замглавы российского газового холдинга Александр МЕДВЕДЕВ, в текущем году экспорт газа без учета поставок в страны СНГ снизится на 22% - до 142,5 млрд. кубометров. В 2008 году экспортная выручка «Газпрома» составила 65 млрд. дол., что на 60% больше, чем в 2007 году. Добыча газа «Газпромом» в текущем году составит от 450 до 510 млрд. кубометров в зависимости от потребления. В 2008 году «Газпром» увеличил добычу газа на 0,2% - до 549,7 млрд. куб.