Считают ли поляки Катынскую трагедию геноцидом (опрос)

Большинство граждан Польши высказываются за признание геноцидом расстрел советским НКВД польских офицеров в Катыни весной 1940 года.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным исследования, проведенного GFK Polonia для газеты Rzeczpospolitа, за признание массового убийства офицеров геноцидом высказались 61% опрошенных против 34%, которые считают это «военным преступлением».

При этом больше всего сторонников признания этого преступления геноцидом среди молодых поляков: от 18 до 29 лет.

5% опрошенных 14 сентября сказали, что не имеют собственной точки зрения по поводу этой трагедии.

Справка УНИАН. В Польше третью неделю продолжаются споры по поводу заявления Сейма в связи с 70-й годовщиной ввода советских войск на польскую территорию (17 сентября 1939 года) в рамках пакта Молотова-Риббентропа между СССР и нацистской Германией.

Крупнейшая оппозиционная партия «Право и справедливость» (PIS) настаивает на том, чтобы в принятом заявлении расстрел польских офицеров весной 1940 года был признан геноцидом, но правящая в стране партия «Гражданская платформа» (РО) против такой формулировки.