Тропический шторм в Тихом океане набрал мощность урагана

Тропический шторм "Джимена", сформировавшийся в Тихом океане к югу от Мексики, набрал мощность урагана, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Джимена" находится примерно в 450 километрах к юго-западу от Акапулько. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью 14 километров в час.

По данным на сегодня, порывы ветра достигают 128 километров в час, ранее они равнялись только 65 километрам в час.

"Джимена" - уже десятый шторм в Тихом океане за этот сезон ураганов, отмечает агентство.

В то же время новая тропическая депрессия сформировалась в тысяче километров от Мексиканского полуострова Нижняя Калифорния. Порывы ветра циклона достигают 56 километров в час. Ожидается, что атмосферная депрессия уйдет на север и не затронет сушу.