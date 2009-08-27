Азербайджан и Туркмения запретили летать самолетам НАТО

Принятое в срочном порядке в начале июля решение бундестага об отправке в Афганистан дополнительного контингента немецких военнослужащих для обслуживания самолетов, оснащенных авиационным комплексом радиолокационного обнаружения и наведения типа AWACS, не принесло желаемого результата. Более трех недель немецкие солдаты находились на опорном пункте НАТО в Турции, а затем, так и не приступив к задаче, вернулись домой в Германию.

Причина провала миссии - отсутствие разрешение Азербайджана и Туркменистана на использование их воздушного пространства для пролета самолетов НАТО в Афганистан.

По информации газеты Süddeutsche Zeitung, теперь Альянс ведет переговоры об использовании опорного пункта на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

В задачу самолетов, оснащенных системой AWACS, входит контроль воздушного трафика над территорией Афганистана, напоминает Deutsche Welle. Сейчас этим занимаются США. По прогнозам аналитиков, в ближайшее время ожидается увеличение трафика над Афганистаном в 3-5 раз, что требует срочной реализации запланированной миссии самолетов AWACS.