Парламентская коалиция Молдовы планирует референдум по НАТО

В Молдове парламентская коалиция, созданная после недавних выборов, планирует провести референдум по возможному вступлению страны в НАТО. Об этом, как пишет "Независимая газета", заявил лидер Либерально-демократической партии Молдовы, входящей в коалицию, Влад ФИЛАТ в интервью молдавской газете Timpul.

По его словам, референдум может быть проведен через два-три года. До этого власти страны планируют провести среди населения информационную кампанию, посвященную Североатлантическому альянсу.

Главной задачей новой коалиции в парламенте Молдовы объявлена европейская интеграция - объединение партий и было названо "Альянс за европейскую интеграцию". Комментируя планы по проведению референдума, заместитель председателя ЛДПМ Александр ТЭНАСЕ отметил, что атлантическая интеграция Молдовы также является одним из приоритетов.

Для вступления Молдовы в НАТО республике потребуется изменить Конституцию. Согласно статье 11 Основного Закона, Молдова является нейтральным государством и не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств. Впрочем, последний пункт выполняется не слишком строго: как известно, на территории непризнанного Приднестровья, которое, с точки зрения официального Кишинева и международного сообщества, является частью Молдовы, находятся российские войска. Молдавские власти неоднократно требовали их вывода, ссылаясь на положение Конституции о нейтралитете.

Неурегулированный конфликт с Приднестровьем является еще одним препятствием для гипотетического вступления Молдовы в НАТО.

Как сообщалось, в коалицию, созданную после июльских выборов, вошли три либеральные партии (Либерально-демократическая, Либеральная и Альянс "Наша Молдова"), а также Демократическая партия, которую возглавляет бывший спикер парламента Мариан ЛУПУ.

"Альянс за европейскую интеграцию" обладает простым большинством мандатов (53 из 101). Этого количества не хватит для того, чтобы утвердить своего кандидата в президенты, которого в Молдове выбирают депутаты. Переговоры коалиции с находившейся до сих пор у власти Партией коммунистов республики Молдова видимых результатов пока не принесли. Если голосование по кандидатуре Президента провалится дважды, то парламент будет распущен и будут назначены новые выборы.