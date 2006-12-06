Скарамелла обвиняет в смерти Литвиненко тайные организации из России

Информатор отравленного экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко Марио СКАРАМЕЛЛА обвинил в смерти своего друга "тайные организации" из России, не находящиеся под прямым контролем Кремля.

Как передает Рейтер, Марио СКАРАМЕЛЛА, находящийся в одной из больниц Лондона после того, как врачи обнаружили следы радиоактивных веществ в его организме, сказал в интервью CNN, что чувствует себя хорошо.

Он рассказал о том, как встречался с А.Литвиненко 1 ноября в Лондоне и показывал ему электронные письма, предупреждающие обоих о возможной опасности.

"(В письмах говорилось, что) он и, в определенном смысле, я - обо мне также упоминалось, но по другим причинам - находились в сфере особого внимания враждебно настроенных людей, и чтобы (мы) были осторожны", - сказал М.СКАРАМЕЛЛА.

На вопрос о том, кто были эти "враждебные люди", он ответил: "Люди, связанные с некоторыми тайными организациями, не находящимися под прямым контролем российского истэблишмента, но из России... Преимущественно отставники из спецслужб".

А.Литвиненко, активный критик Кремля, перед своей смертью обвинил в своем убийстве президента России Владимира ПУТИНА. Кремль отрицает причастность к смерти А.Литвиненко.

М.СКАРАМЕЛЛА подверг сомнению версию о том, что отравление произошло в японском ресторане Лондона.

"Я не верю, что это произошло там, просто потому что там не было других людей, какой-то необычной ситуации", - сказал он, добавив, что не думает, что целью отравления был он сам.

Как сообщалось, бывший сотрудник ФСБ А.Литвиненко скончался в лондонской больнице в ночь на 24 ноября. А.Литвиненко, выступавший с резкой критикой в адрес Президента РФ Владимира ПУТИНА и российских властей, говорил незадолго до смерти, что почувствовал себя плохо после встречи со своими бывшими сослуживцами в лондонском отеле 1 ноября. После того, как на прошлой неделе лондонские врачи установили, что причиной его заболевания стал яд, к расследованию обстоятельств его отравления подключились сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции. Сторонники А.Литвиненко считают, что его убили агенты российских спецслужб.

Бывший консультант итальянского парламента, выступавший в качестве эксперта по советским спецслужбам, М.СКАРАМЕЛЛА, который встречался с А.Литвиненко в день предполагаемого отравления последнего, рассказал о том, что на встрече с ним 1 ноября показывал А.Литвиненко "расстрельный список" Кремля, в котором была и его фамилия.

Бывший офицер ФСБ, уехавший из России в начале 2000-х годов и получивший британское подданство в этом году, вел, в частности, собственное расследование убийства российской журналистки Анны Политковской.