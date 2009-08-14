Обама просит увеличить армию США

Президент США Барак Обама просит Конгресс одобрить его решение увеличить численность вооруженных сил на 22 тысячи человек.

"Администрация США предлагает временно увеличить численность армии на 22 тысячи человек, в том числе в 2010 финансовом году - на 15 тысяч военнослужащих. Увеличение численности войск позволит снизить нагрузку на военнослужащих и увеличить интервалы времени, которое солдаты проводят дома, между командировками в районы боевых действий", - говорится в письме Обамы, направленном на имя спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Текст письма распространила пресс-служба Белого дома.

Также, по замыслу Обамы, увеличение армии до 562 тысяч 400 военнослужащих в 2010 году позволить иметь в распоряжении Пентагона большее количество готовых к развертыванию подразделений.

"Я прошу Конгресс утвердить изменения в бюджете Минобороны на 2010 год. Финансирование (увеличения численности армии) потребует примерно миллиарда долларов и будет произведено за счет перераспределения средств внутри бюджета Пентагона после прекращения финансирования малоэффективных и низкоприоритетных программ", - приводит текст письма РИА «Новости».