Меркель и Ширак требуют от России найти убийц Литвиненко

Президент Франции Жак Ширак и канцлер Германии Ангела Меркель призвали Россию оказать содействие в расследовании обстоятельств смерти Александра Литвиненко, предположительно скончавшегося в результате отравления полонием. По словам Меркель, ее тревожит, что в последнее время произошло несколько убийств, которые до сих пор не раскрыты, сообщает газета The International Herald Tribune.

Меркель также напомнила, что она выступила с аналогичным призывом, когда была убита журналистка Анна Политковская. "То же самое теперь происходит и с этим ужасным убийством в Лондоне", - сказала бундесканцлер. Французский президент поддержал Меркель и заявил, что Россия должна оказать полное содействие в этом вопросе.

Литвиненко умер 23 ноября в одной из лондонских больниц. Перед смертью он утверждал, что его отравили по приказу российских властей. Скотланд-Ярд проводит расследование по факту смерти при подозрительных обстоятельствах, а не по факту убийства.

В России находятся британские следователи, которые намерены принять участие в допросах нескольких человек, трое из которых встречались с Литвиненко в день его предполагаемого отравления. Допросы будут проводить следователи Генпрокуратуры РФ.

Лента.ру