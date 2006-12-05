Затулин чихать хотел на свой статус

Депутат Государственной думы России, директор Института стран СНГ Константин ЗАТУЛИН считает неправомерным запрет СБУ на его въезд в Украину и отмечает, что и в дальнейшем намерен посещать нашу страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Киеве.

К.ЗАТУЛИН отметил, что все вопросы относительно разрешения одноразово посетить Украину журналисты должны задавать представителям СБУ.

«Задавайте вопрос СБУ, что оно думает по этому поводу», - сказал К.ЗАТУЛИН.

При этом он отметил, что никогда не был причастен к нарушению украинского законодательства.

«Я вообще законопослушный гражданин», - сказал он.

При этом К.ЗАТУЛИН отметил, что ему «смешно и грустно, когда Украина вводит недопустимую практику запрета посещения Украины парламентариями и общественными деятелями».

По его словам, РФ, со своей стороны, никогда не применяла к украинским политикам подобной практики.

Как сообщал УНИАН, 3 июня с.г. СБУ приняла решение запретить въезд в Украину К.ЗАТУЛИНУ, который принимал участие в акциях протеста против проведения учений под эгидой НАТО в Феодосии. СБУ мотивировала это решение действиями и поступками К.ЗАТУЛИНА, направленными на разрушение целостности государства Украины.

4 декабря СБУ разрешила К.ЗАТУЛИНУ временный одноразовый въезд на территорию Украины для участия в 7-ом заседании Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Верховной Рады Украины и Федерального собрания Российской Федерации, которое проходит в Киеве 4-6 декабря.

Пресс-секретарь председателя СБУ Марина ОСТАПЕНКО сообщила, что разрешение предоставлено ввиду того, что визит К.ЗАТУЛИНА в Украину имеет официальный характер, и он прибыл в составе официальной делегации. При этом постановление СБУ о запрещении К.ЗАТУЛИНУ въезжать в Украину и решение Апелляционного суда города Киева, который ее подтвердил, в дальнейшем остается в силе.