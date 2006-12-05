Российские врачи не смогли поставить диагноз Гайдару

В медицинском заключении российских врачей, обследовавших бывшего премьер-министра России Егора Гайдара, который почувствовал недомогание 24 ноября, не указано точных причин заболевания. Об этом РИА Новостисообщил его пресс-секретарь Валерий Натаров.

"Внезапное развитие заболевания и многогранность поражения не укладываются в картину известных медицине форм заболевания", - отмечено в выводах докторов.

По словам Натарова, "в материалах, которые обосновывают заключение, говорится, что эти проявления могут быть обоснованы воздействием токсического фактора".

Врачи не могут поставить диагноз "отравление", так как конкретное токсическое вещество, которое воздействовало на организм Егора Гайдара, выявлено не было, отметил пресс-секретарь.

Вечером 4 декабря Директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар был выписан из одной из московских больниц и переведен на амбулаторное лечение.

Напомним, что бывший премьер-министр России почувствовал недомогание на научной конференции, проходившей в Дублине. С признаками отравления он был доставлен в ирландскую больницу, а через три дня выписан и переведен в одну из московских клиник.