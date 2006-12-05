В убийстве Литвиненко спецслужбы Великобритании обвиняют ФСБ

Спецслужбы Великобритании уверены в том, что отравление Александра Литвиненко было совершено по поручению Федеральной службой безопасности России, пишет во вторник газета The Times.

Как рассказали изданию источники в правоохранительных органах, ФСБ подозревается в организации "крайне сложной схемы", для воплощения которой в жизнь служба, вероятно, использовала своих бывших агентов.

"Мы знаем, как ФСБ работает за границей, и, учитывая обстоятельства смерти господина Литвиненко, ФСБ должна быть основным подозреваемым" - рассказал собеседник газеты.

Наряду со Скотланд-Ярдом расследованием убийства вплотную занимаются британские разведслужбы MI5 и MI6. Источники The Times в разведке утверждают, что достаточное количество полония-210, которым был отравлен Литвиненко, могли раздобыть только люди, наделенные полномочиями сотрудников ФСБ.

По мнению неназванного высокопоставленного представителя полиции, способ, выбранный для убийства 43-летнего политэмигранта был задуман как предупреждение его друзьям и союзникам.

"Им продемонстрировали, насколько неприглядна такая смерть. Подобная схема могла быть осуществлена только профессионалам, имеющими большой опыт в проведении международных операций", - сказал источник.

Напомним, что утверждения о причастности к покушению на Литвиненко российских спецслужб не раз высказывались друзьями и коллегами покойного. Сам он перед смертью надиктовал письмо, в котором обвинил в своей смерти лично Владимира Путина.

Лента.ру