Россия грозит Украине санкциями за поставки оружия в Грузию

Москва не исключает применения экономических санкций в отношении компаний и концернов, поставляющих вооружения в Грузию.

Об этом заявил статс-секретарь, заместитель главы МИД России Григорий КАРАСИН.

«На протяжении последнего года Россия ведет прямой диалог со всеми странами, которые, по нашей информации, поставляют или поставляли вооружение и продукцию двойного назначения Грузии, - сказал Г.КАРАСИН. - Мы прямо говорим нашим международным партнерам, что это является опасным мероприятиям, поскольку оружие поставляется стране, развязавшей агрессию».

«Оружие поставляется в чрезвычайно взрывоопасный регион, и, так или иначе, это может сказаться на настроении тех, кто не прочь еще раз испытать судьбу», - добавил он.

Заместитель главы МИД РФ напомнил об указе Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА, который запретил поставки вооружений и продукции двойного назначения в Грузию для всех участников военно-промышленного сотрудничества. «Мы довольно строго предупредили своих партнеров о том, что мы будем внимательно отслеживать все факты и объемы поставок вооружений в Грузию, - заявил он в интервью радиостанции «Голос России». - Считаем вправе учитывать эти факты при развитии двусторонних отношений с этими государствами».

Вместе с тем, Г.КАРАСИН отметил, что речь не идет сейчас о каких-то жестких санкциях, но не исключил их, в том числе и экономических, в отношении компаний и концернов, которые развивают подобного рода деятельность с Грузией.

«Это может сказаться и на военно-технических связях соответствующих стран с Россией, - пояснил он. - Такие связи довольно широки, поэтому мало кто заинтересован в их ухудшении».

Аналогичный комментарий замминистра накануне был размещен на сайте МИД.

В ответ украинский МИД посоветовалколлегам следить за данными ООН.