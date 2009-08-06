Украина поставляет оружие в Грузию совершенно законно

В Министерстве иностранных дел Украины удивлены заявлениями представителей МИД России по поводу поставок Украиной вооружения в Грузию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, об этом сказал и.о. первого заместителя министра Юрий КОСТЕНКО, комментируя слова заместителя министра – статс-секретаря МИД РФ Григория КАРАСИНА.

Накануне в интервью одному из российских СМИ Г.КАРАСИН назвал Украину одним из наиболее активных поставщиков оружия в Грузию. При этом он охарактеризовал позицию украинского руководства по поставкам военной техники в Грузию как недружелюбную к России.

“Сказанное Г.КАРАСИНЫМ вызвало у нас непонимание, поскольку украинская сторона, как в рамках соответствующих международных организаций, так и в ходе двустороннего диалога с российской стороной, уже неоднократно доказала беспочвенность подобных обвинений”, - отметил Ю.КОСТЕНКО.

Он подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество Украины с иностранными государствами не направлено против какой-либо третьей стороны, в том числе и Российской Федерации. При этом, обратил внимание дипломат, Украина руководствуется соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН в сфере торговли вооружениями, а также строго соблюдает правила, установленные международными режимами экспортного контроля. “Это в полной мере касается и ВТС с Грузией”, - отметил он.

По поводу утверждения о том, что Украина является наиболее активным поставщиком оружия в Грузию, то это, по словам Ю.КОСТЕНКО, также не отвечает действительности. Чтобы убедиться в этом, добавил он, достаточно лишь посмотреть соответствующие данные ООН, доступ к которым свободен на официальном сайте организации.