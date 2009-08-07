США и Канада ищут в океане свои права на арктическую нефть

Вторая американо-канадская экспедиция в Арктику стартует в пятницу. Как в конце июля объявил госдепартамент США, экспедиция продлится до 16 сентября, в ней будут участвовать ученые двух стран.

На ледоколе береговой охраны США Healy и корабле береговой охраны Канады Louis S. St-Laurent участники 41 день будут собирать данные о морском дне и континентальном шельфе, где, как предполагается, находятся богатейшие месторождения нефти и газа.

Экспедиция будет работать в районах от севера Аляски до хребта Менделеева, а также к востоку от Канадского архипелага.

Ученые проведут фото- и видеосъемку, а также соберут материалы о состоянии моря и шельфа в районах работы миссии. В настоящее время именно границы и принадлежность шельфа больше всего интересуют США, Канаду и Россию: каждая страна добывает информацию, которая подкрепит ее претензии на шельф и все находящиеся на нем ресурсы.

Как рассказали ранее организаторы миссии, экспедиция также сверит и при необходимости уточнит навигационные данные. Миссия не ставит целью разведку месторождения полезных ископаемых.

Тема принадлежности континентального шельфа начала активно обсуждаться после российской глубоководной экспедиции в 2007 году.

Вопрос о принадлежности шельфа имеет не столько научное значение, сколько энергетическое. По некоторым данным, запасы условного топлива в районе шельфа достигают 5 миллиардов тонн. Кроме России, о своих правах на шельф могут, и, как показывает практика, готовятся, заявить другие страны, в том числе Канада и США.

РИА "Новости"