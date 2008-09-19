США отреагировали на слова Медведева о российской границе в Арктике

Российский закон, устанавливающий южный рубеж российской арктической зоны, является "чисто внутренним вопросом" России и не будет иметь силы в международном праве, говорится в распространенном в Вашингтоне сообщении пресс-службы госдепартамента США.

Президент РФ Дмитрий Медведев в среду на заседании Совета безопасности РФ заявил о необходимости "доработать и принять федеральный закон о южной границе арктической зоны России".

"Согласно нашему пониманию публичных высказываний президента России Медведева, он призвал принять закон, устанавливающий определение южной арктической границы России, то есть ее границы внутри российской территории. Это будет чисто внутренним вопросом", - цитирует сообщение РИА "Новости".

По данным госдепартамента, "универсального определения того, что является Арктикой, не существует".

"Арктические страны используют различные критерии для определения отрезков своей территории, считающихся частью арктических регионов. Такие определения в целом предназначены для внутреннего администрирования и не имеют силы в международном праве", - указывается в документе.

"В своих высказываниях президент Медведев сообщил, что после установления своей южной арктической границы Россия приступит к определению границ своего континентального шельфа за пределами 200 морских миль от берега. Русские сейчас собирают научные свидетельства для поддержки своей заявки в рамках Конвенции ООН по морскому праву, утверждающей, что их континентальный шельф простирается до Северного полюса", - напоминает госдепартамент.

"Комиссия по границам континентального шельфа, как технический орган Конвенции ООН по морскому праву, отвечающим за континентальный шельф за пределами 200 морских миль, в конечном итоге выработает свои рекомендации в отношении любых будущих российских заявок на основе научных критериев", - отмечается в сообщении.

"Основываясь на информации, доступной для нас на данный момент, у нас нет оснований считать, что русские предлагают какой-либо иной вариант действий", - заявляет внешнеполитическое ведомство США.

Отмечая, что "Российская Федерация действует в рамках своего права на определение (границ) своего континентального шельфа" в соответствии с международным правом и на основе точных научных данных, госдепартамент США напоминает, что "другие арктические страны сейчас находятся в процессе сбора необходимых научных данных для поддержки их собственных определений расширенного шельфа в Северном Ледовитом океане".

В мае этого года все пять прибрежных государств единогласно подтвердили свою приверженность существующему юридическому механизму по Арктике в рамках Конвенции ООН по морскому праву для того, чтобы "упорядоченно урегулировать любые возможные взаимопересекающиеся заявки", напоминает внешнеполитическое ведомство США.