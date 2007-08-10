Россия в течение полугода докажет свои права на шельф в Арктике

Россия в течение полугода сможет представить доказательства связи хребта Ломоносова и поднятия Менделеева в Арктике с российским континентальным шельфом, считает президент Ассоциации международного морского права, судья международного трибунала ООН по морскому праву Анатолий Колодкин. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве.

Он напомнил, что Россия впервые подала представление в Комиссию по определению границ континентального шельфа в 2001 году. Российская заявка была рассмотрена в апреле 2002 года, однако тогда представленных Россией доказательств оказалось недостаточно.

Два экипажа российских батискафов "Мир" совершили 2 августа этого года погружение на глубину более четырех тысяч метров в Северном Ледовитом океане, взяв для исследования пробы грунта и воды для изучения строения дна в приполюсном районе океана. Если России удастся доказать, что хребет Ломоносова и поднятие Менделеева связаны с российским шельфом, это даст ей возможность на разведку и разработку естественных природных ресурсов, находящихся на этой территории.

Президент Ассоциации международного морского права отметил, что Россия намерена решать этот вопрос строго в границах международного права, и заявил, что не видит в связи с этим причин для обострения дипломатических отношений России с другими государствами.

Он также сообщил, что в случае если удастся доказать связь этих территорий с российским континентальным шельфом, это не будет означать расширения территории российского государства.

"Шельф не входит в состав территории государства, как и особая экономическая зона. Прибрежные государства обладают не суверенитетом, а исключительными суверенными правами, которые позволяют осуществлять разведку и разработку естественных природных богатств".

РИА "Новости"