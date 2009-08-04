Новый генсек НАТО поведает о своих приоритетах

Сегодня в Брюсселе состоится первое заседание Совета Североатлантического альянса под председательством нового Генерального секретаря Андерса Фог РАСМУССЕНА, который вступил в эту должность 1 августа, передает РИА «Новости».

Главной темой заседания станет ситуация в Афганистане.

Ожидается, что А.РАСМУССЕН ознакомит послов 28 стран-членов НАТО со своим видением приоритетов этой крупнейшей военно-политической организации.

Накануне в ходе своей первой пресс-конференции в качестве Генсека НАТО А.РАСМУССЕН вторым после обеспечения безопасности в Афганистане приоритетом НАТО назвал нормализацию отношений с Россией, которые обострились в результате грузино-югоосетинского конфликта.

Новый Генсек заявил также, что под его руководством политика расширения альянса будет продолжена, однако подтвердил, что Грузия и Украина к членству в НАТО пока не готовы.

В кресле Генсека альянса 56-летний А.РАСМУССЕН сменил Яапа де Хооп СХЕФФЕРА, отработавшего на этом посту пятилетний срок.

Генсек НАТО назначается на четыре года, но при согласии лидеров стран альянса его мандат может быть продлен еще на год.