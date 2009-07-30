ЕС призывает сдержанно встретить годовщину российско-грузинской войны

Мониторинговая миссия Евросоюза (МНЕС) в четверг призвала стороны к сдержанности в преддверии годовщины августовских событий прошлого года.

"Заместитель главы миссии наблюдателей ЕС (МНЕС) генерал Жилль Жанвье (Gilles Janvier) призывает стороны к сдержанности от провокационных действий и слов с приближением годовщины августовского конфликта", - сообщили агентству "Новости-Грузия" в пресс-службе МНЕС.

"В это особо трудное время очень важно, чтобы все стороны проявляли сдержанность и не поддавались бы провокациям. Не в интересах ни одной стороны вызвать обострение ситуации", - заявил Жанвье.

По его словам, за последнее время было зафиксировано несколько инцидентов.

"Миссия продолжает мониторинг и расследование событий с обычным профессионализмом и тщательностью и работает со всеми сторонами для сохранения стабильности и безопасности", - отметил замглавы МНЕС.

Миссия ЕС пока никак не комментировала инцидент накануне в зоне югоосетинского конфликта. Ранее Тбилиси и Цхинвали обвинили друг друга в обстреле. Тбилиси сообщает об обстреле в ночь на четверг с югоосетинской стороны, Южная Осетия - об обстреле Цхинвали с территории грузинского села.