Финские предприниматели тормозят строительство Северного потока

В Министерство труда и экономики Финляндии поступил запрос от финских бизнесменов на ведение работ в том районе Балтийского моря, где предполагается провести газопровод "Северный поток". Если просьба предпринимателей будет удовлетворена, проект "Северный поток" который лоббирует Россия, может быть заморожен на неопределенное время, сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на финские масс-медиа.

После того, как правительство Финляндии дало положительную экологическую оценку проекту, считалось, что одно из последних препятствий для строительства устранено.

Между тем, единого мнения по поводу строительства "Северного потока" в Финляндии нет: далеко не все жители Финляндии согласны с решением своего правительства. По информации, полученной специалистами Института Гэллапа в результате исследования общественного мнения, лишь 46 процентов граждан поддерживают идею прокладки газопровода через территорию Финляндии. 40 процентов финнов выступают против реализации проекта "Северный поток" и 14 процентов опрошенных не могли определиться с ответом.

На вопрос, не угрожает ли строительство газопровода экологической ситуации и судоходству в районе Балтийского моря, 40 процентов опрошенных ответили положительно, 32 процента считают, что угроза невелика, по мнению 6 процентов, экология и судоходство от строительства газопровода не пострадают, и 7 процентов затруднились с ответом.

Опрос финского населения проводился в течение двух недель социологами исследовательского института Гэллапа по заказу финского телевизионного канала MTV3 и газеты Satakunnan Kansa. В нем участвовали 1000 человек.

"Немецкая волна"