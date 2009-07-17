Глава Пентагона: армия КНДР голодает

Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что голод в Северной Корее снижает военную угрозу, исходящую от этой страны, сообщает радио "Свобода".

Выступая в четверг перед военнослужащими в штате Нью-Йорк, Гейтс отметил, что население КНДР испытывает острый недостаток продовольствия. Голодает и армия, что снижает ее боеспособность, считает глава Пентагона.

В последние месяцы ситуация вокруг КНДР обострилась - в связи с проведенными Пхеньяном ракетными и ядерными испытаниями.