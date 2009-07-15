Тимошенко позавтракает с ведущими корейскими промышленниками

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО прибыла с официальным визитом в Республику Корея.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Согласно с программой визита, 16 июля состоится встреча Ю.ТИМОШЕНКО с Президентом Республики Корея ЛИ Мйон Баком и премьер-министром Республики Корея ХАН Сын Су.

Также Ю.ТИМОШЕНКО проведет рабочий ланч с представителями ведущих деловых кругов Кореи, встретится с президентом компании SK telecom и с руководителями индустриально-промышленных групп (Samil finance cooperation, Hyundai Motors, POSCO, STX Energy).

Во время визита планируется подписание ряда двусторонних документов, в частности, Меморандума о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Министерством экономических знаний Республики Корея в сфере использования инструментов торговой защиты; Меморандума о взаимопонимании между Публичным акционерным обществом «Государственный экспортно-импортный банк Украины» и Экспортно-импортным банком Кореи; Соглашения между правительством Украины и правительством Республики Корея о реализации проекта основания Украинско-корейского учебного центра информационных технологий в Национальном техническом университете Украины “Киевский политехнический институт”.

Ю.ТИМОШЕНКО также примет участие в церемонии возложения цветов к Монументу погибшим за Корею.

В состав делегации входят вице-премьер-министр Григорий НЕМЫРЯ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр топлива и энергетики Юрий ПРОДАН, министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН, президент НАЭК «Энергоатом» Юрий НЕДАШКОВСКИЙ, посол Украины в Республике Корея Владимир БЕЛАШОВ.