У штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США произошла стрельба

В результате были ранены три человека.

При стрельбе возле штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Мэриленде были ранены три человека.

Об этом сообщает Reuters.

Местные пожарные и полиция написали в твиттере ранее, что отреагировали на сообщения о возможной стрельбе снаружи кампуса АНБ в Форт Миде.

Читайте такжеВ США предъявили обвинение продавцу патронов для убившего 58 человек стрелка из Лас-Вегаса

Стрелявший задержан.

По данным полиции, движение по шоссе возле города было перекрыто в обоих направлениях.

Как заявляет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп уже проинформирован об инциденте.