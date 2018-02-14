У штаб-квартиры Агентства национальной безопасности США произошла стрельба
16:35, 14 февраля 2018Мир
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В результате были ранены три человека.
Иллюстрация / REUTERS
При стрельбе возле штаб-квартиры Агентства национальной безопасности (АНБ) США в Мэриленде были ранены три человека.
Об этом сообщает Reuters.
Местные пожарные и полиция написали в твиттере ранее, что отреагировали на сообщения о возможной стрельбе снаружи кампуса АНБ в Форт Миде.
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Стрелявший задержан.
По данным полиции, движение по шоссе возле города было перекрыто в обоих направлениях.
Как заявляет пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, президент США Дональд Трамп уже проинформирован об инциденте.
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