Трамп на унитазе и русалочка Меркель: в Португалии на традиционном карнавале высмеяли мировых лидеров (фото, видео)
13:13, 14 февраля 2018Мир
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В португальском городе Торреш-Ведраш на традиционном карнавале высмеяли мировых лидеров.
В Португалии на традиционном карнавале высмеяли мировых лидеров.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Праздник политической сатиры. В португальском городе Торреш-Ведраш на традиционном карнавале высмеяли мировых лидеров. На улицах устроили парад карикатурных фигур.
Ким Чен Ына изобразили с ракетой в руках. Фигуру президента США Дональда Трампа вообще посадили на унитаз. А вот Ангелу Меркель изобразили в образе русалки.
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