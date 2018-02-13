Среди уничтоженных в Сирии наемников РФ оказался боевик из харьковской пророссийской организации (фото)
18:52, 13 февраля 2018Мир
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Уничтоженным в Сирии оказался некий Владимир с позывным "Апостол".
Ликвидированный - бывший боевик "ДНР" / фото facebook.com
Среди погибших во время авиаудара наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии есть бывший боевик "ДНР", член перенесенной из Харькова в Россию организации "Русь триединая".
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Об этом руководитель пророссийской организации Сергей Моисеев написал в своем Facebook.
По его словам, уничтоженного зовут Владимир, позывной "Апостол". Ранее он воевал на Донбассе, передает "Телеграф". Его фамилия не называется.
Организация "Русь триединая" была создана в Харькове в 2004 году силами антимайдана. Она прославляет идею "объединения России, Украины и Беларуси". Ее руководитель Моисеев сбежал в Россию.
Ранее СМИ сообщали, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.
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