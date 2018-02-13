Среди уничтоженных в Сирии наемников РФ оказался боевик из харьковской пророссийской организации (фото)

Уничтоженным в Сирии оказался некий Владимир с позывным "Апостол".

Среди погибших во время авиаудара наемников ЧВК "Вагнера" в Сирии есть бывший боевик "ДНР", член перенесенной из Харькова в Россию организации "Русь триединая".

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Об этом руководитель пророссийской организации Сергей Моисеев написал в своем Facebook.

По его словам, уничтоженного зовут Владимир, позывной "Апостол". Ранее он воевал на Донбассе, передает "Телеграф". Его фамилия не называется.

Организация "Русь триединая" была создана в Харькове в 2004 году силами антимайдана. Она прославляет идею "объединения России, Украины и Беларуси". Ее руководитель Моисеев сбежал в Россию.

Ранее СМИ сообщали, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.