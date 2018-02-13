Среди уничтоженных в Сирии наемников РФ оказался боевик из харьковской пророссийской организации (фото)

18:52, 13 февраля 2018
Мир
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Ликвидированный - бывший боевик

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Об этом руководитель пророссийской организации Сергей Моисеев написал в своем Facebook.

По его словам, уничтоженного зовут Владимир, позывной "Апостол". Ранее он воевал на Донбассе, передает "Телеграф". Его фамилия не называется.

Организация "Русь триединая" была создана в Харькове в 2004 году силами антимайдана. Она прославляет идею "объединения России, Украины и Беларуси". Ее руководитель Моисеев сбежал в Россию. 

Ранее СМИ сообщали, что при ударе сил США в Сирии ликвидированы более 200 наемников, большинство - россияне.

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Теги: #россияне в Сирии#наемники в Сирии#ликвидация наемников#ликвидированный Апостол