В Кремле рассказали о здоровье Путина

Путин также перенес некоторые мероприятия.

В Кремле заверяют, что у президента РФ Владимира Путина обычная простуда, и он продолжает работать.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Началось много упражнений насчет состояния здоровья президента. Как мы вчера сказали, президент простудился, никаких серьезных заболеваний нет, он продолжает работать», - сказал Песков.

При этом он отметил, что на сегодня с участием Путина было запланировано совещание по микроэлектронике, это мероприятие в графике президента передвинуто, потому что нужно «кое-чего доработать, материал не был готов для обсуждения».

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Песков сообщил, что сегодня Путин проведет публичные встречи, а завтра встретится с участниками форума «Наставник», но мероприятие по «понятным причинам» пройдет не на ВДНХ, а в Кремле или его резиденции Ново-Огарёво. Также завтра состоится международный телефонный разговор.

«График продолжается, но с учетом простуды. Голос президента сами слышали. Зима, сами понимаете», - сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Путин перенес некоторые мероприятия.