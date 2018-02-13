Путин после заболевания отменил все публичные мероприятия - СМИ

Вчера в Кремле сообщили о том, что Путин заболел, однако это не отразится на его графике.

Президент России Владимир Путин отменил как минимум два ближайших публичных мероприятия.

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Об этом сообщает телеканал Дождь со ссылкой на три источника, близких к Кремлю. Во вторник он должен был провести в Кремле совещание по гражданской микроэлектронике. Этого совещания не будет, говорит собеседник, близкий к организации мероприятия. В среду Путин планировал принять участие в форуме «Наставник», который проводит Агентство стратегических инициатив. В начале февраля Путин публично обещал приехать на форум. Он был в планах главы государства, говорят собеседники, знакомые с графиком Путина. По их словам, сегодня утром пришла информация об отмене мероприятия.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на момент публикации материала не ответил на вопрос телеканала о причинах изменения планов Путина.

Ранее президент отменил командировку в Сочи. Она должна была состояться в понедельник, но в воскресенье вечером журналистам кремлевского пула, которые должны были сопровождать главу государства, пришло сообщение об отмене поездки. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков связал решение с разбившемся в воскресенье самолетом в Подмосковье. Это сделано, чтобы глава государства в случае необходимости мог лично координировать расследование и работы по оказанию помощи пострадавшим, сообщали в новостях «Первого канала».

На следующий день Путин действительно работал в Москве — он встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом, а также с финалистами конкурса «Лидеры России». Путин говорил хрипло и в начале встречи извинился за то, что потерял голос. «Простудился, но продолжает работать», — прокомментировал позже Песков.