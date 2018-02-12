Пресс-секретарь Путина рассказал о состоянии здоровья президента России.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел.

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Об этом в своем Twіtter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.

Ранее в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин "абсолютно здоров". "Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - отметил Песков.