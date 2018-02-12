Путин заболел

19:12, 12 февраля 2018
Мир
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Владимир Путин / REUTERS

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Об этом в своем Twіtter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.

"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.

Ранее в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин "абсолютно здоров". "Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - отметил Песков.

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Теги: #Путин простудился#Путин заболел