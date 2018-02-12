Путин заболел
19:12, 12 февраля 2018Мир
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Пресс-секретарь Путина рассказал о состоянии здоровья президента России.
Владимир Путин / REUTERS
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что президент России Владимир Путин заболел.
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Об этом в своем Twіtter сообщил прокремлевский журналист Дмитрий Смирнов.
"Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента", – написал Смирнов.
Ранее в Кремле объявили, что президент России Владимир Путин "абсолютно здоров". "Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", - отметил Песков.
Песков о здоровье Путина: Простудился, но продолжает работать. Недомогание не отразилось на графике президента pic.twitter.com/4MNk5tj3nM— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) February 12, 2018
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