"Может дать фору многим": в Кремле считают Путина "абсолютно здоровым"

В Кремле объявили, что президент России Владимир Путин «абсолютно здоров».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал журналистам: «В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим». Так Песков ответил на вопрос, планирует ли администрация президента РФ обнародовать состояние здоровья Путина, как это сделали в Белом доме о состоянии здоровья президента США Дональда Трампа.

В то же время он подчеркнул, что законодательно в России подобные форматы не предусмотрены.

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«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», - сказал Песков.

Ранее лечащий врач Трампа Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья президента. Согласно выводам, Трамп полностью здоров. Джексон заметил, что у Трампа «великолепные гены», отличные кардиопоказатели, он ежедневно принимает аспирин для профилактики сердечных заболеваний и препараты от выпадения волос и для снижения уровня холестерола. Также врач президента США опроверг любые намеки на возможные психические отклонения у Трампа.