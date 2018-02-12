Падение Ан-148: двигатели самолета работали вплоть до столкновения с землей - СМИ

На месте крушения образовалась воронка глубиной два с половиной метра.

Двигатели Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившегося в Подмосковье, работали вплоть до столкновения самолета с землей.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, и собеседника из МЧС.

«Двигатели Ан-148 работали вплоть до столкновения с землей, разрушение судна произошло от удара о землю», — подчеркнул источник издания.

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По его словам, на месте крушения образовалась воронка глубиной два с половиной метра. Как добавил источник, «осмотр двигателя и элементов механизмами крыла позволяет сделать вывод, что самолет не разрушился в воздухе».

Источник РБК, знакомый с ходом следствия, рассказал, что в качестве причины крушения самолета рассматривается версия теракта. При этом, по словам собеседника, она вряд ли станет приоритетной — эксперты-взрывотехники, осмотревшие обломки самолета, не нашли на них следов взрывчатого вещества.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии».

На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.

В МИД Украины сообщили, что граждан Украины не было на борту потерпевшего крушение Ан-148.