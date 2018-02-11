Украинцев не было на борту самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье - МИД

В МИД ссылаются на предварительную информацию консула.

Граждан Украины не было на борту пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Подмосковье.

Об этом в микроблоге Twitter сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

Читайте такжеУкраинский консул проверяет информацию по катастрофе самолета в Подмосковье

«По предварительной информации консула, граждан Украины не было на борту самолета Ан-148, потерпевшего крушение в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 февраля, в Подмосковье потерпел крушение пассажирский самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии». На борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Орск, находился 71 человек (65 пассажиров, в том числе трое детей, и шесть членов экипажа). В результате авиакатастрофы никто не выжил.