Сенат США заинтересовался продажей имения Трампа олигарху из "кремлевского списка"

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом «кремлевском списке», который в конце января был обнародован Министерством финансов США.

Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Вайден просит министерство финансов предоставить законодателям документы, касающиеся риэлторской сделки Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Риболовлевым.

Как передает Радио Свобода, речь идет о земельном участке в Палм-Бич во Флориде площадью более 2,5 гектара, которую нью-йоркский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент – фактическому владельцу «Уралкалия», крупнейшего в мире производителя калийных удобрений.

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Трамп приобрел поместье четырьмя годами ранее за 41,35 миллиона долларов, его кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составляла 65 миллионов, но россиянин заплатил продавцу 95 миллионов. Такое расхождение в ценах и привлекло внимание сенатора Вайдена.

«Учитывая сложное тогда финансовое положение господина Трампа, сделка с объектом в Палм-Бич заслуживает более детального изучения. Конгрессу необходимо провести тщательное расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми сделками господина Трампа и его помощников с Россией не скрывалось отмывание денег или еще какие-то противозаконные деяния», – говорится в заявлении, распространенном сенатором от штата Орегон.

В июле информационное агентство Bloomberg News сообщило, что «флоридский соглашение» находится в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вероятный сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем. Рыболовлев не застраивал участок, а через несколько лет разбил ее на три части, и первые две продал за 37 миллионов и 34, 34 миллиона соответственно.

«Я с ним (Риболовлевым – ред.) лично ни разу не встречался, сделка была осуществлена через посредника», – заявил Трамп изданию Politico полтора года назад во время президентской кампании.

Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом «кремлевском списке», который в конце января был обнародован Министерством финансов США.