Сенат США заинтересовался продажей имения Трампа олигарху из "кремлевского списка"
Заместитель председателя комитета Сената США по вопросам финансов демократ Рон Вайден просит министерство финансов предоставить законодателям документы, касающиеся риэлторской сделки Дональда Трампа с российским миллиардером Дмитрием Риболовлевым.
Как передает Радио Свобода, речь идет о земельном участке в Палм-Бич во Флориде площадью более 2,5 гектара, которую нью-йоркский застройщик продал в 2008 году Рыболовлеву, на тот момент – фактическому владельцу «Уралкалия», крупнейшего в мире производителя калийных удобрений.
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Трамп приобрел поместье четырьмя годами ранее за 41,35 миллиона долларов, его кадастровая стоимость на момент продажи Рыболовлеву составляла 65 миллионов, но россиянин заплатил продавцу 95 миллионов. Такое расхождение в ценах и привлекло внимание сенатора Вайдена.
«Учитывая сложное тогда финансовое положение господина Трампа, сделка с объектом в Палм-Бич заслуживает более детального изучения. Конгрессу необходимо провести тщательное расследование, чтобы убедиться, что за финансовыми сделками господина Трампа и его помощников с Россией не скрывалось отмывание денег или еще какие-то противозаконные деяния», – говорится в заявлении, распространенном сенатором от штата Орегон.
В июле информационное агентство Bloomberg News сообщило, что «флоридский соглашение» находится в поле зрения спецпрокурора Роберта Мюллера, который расследует вероятный сговор избирательного штаба Трампа с Кремлем. Рыболовлев не застраивал участок, а через несколько лет разбил ее на три части, и первые две продал за 37 миллионов и 34, 34 миллиона соответственно.
«Я с ним (Риболовлевым – ред.) лично ни разу не встречался, сделка была осуществлена через посредника», – заявил Трамп изданию Politico полтора года назад во время президентской кампании.
Дмитрий Рыболовлев фигурирует в так называемом «кремлевском списке», который в конце января был обнародован Министерством финансов США.