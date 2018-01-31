СМИ назвали источники "Кремлевского доклада"

03:29, 31 января 2018
Мир
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Иллюстрация REUTERS

The Washington Post в американском минфине также рассказали, что вторым общедоступным источником стала англоязычная версия сайта Кремля.

Отмечается, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют $1 млрд и больше, из-за отсутствия четкого определения понятия "олигарх", а указанную сумму посчитали разумным критерием.

BuzzFeed News прогнозирует, что такой подход раскритикуют из-за недостаточной тщательности.

29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева,  мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд олигархов, которые занимают первые 96 мест в списке российского Forbes за 2017 год. 

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.

Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.

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Теги: #Кремлевский доклад