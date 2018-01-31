СМИ назвали источники "Кремлевского доклада"

Чиновники добавляли в "кремлевский доклад" россиян, чьи активы составляют $1 млрд и больше, из-за отсутствия четкого определения понятия "олигарх", рассказал представитель министерства финансов США.

Министерство финансов США использовало рейтинг 200 самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes для составления незасекреченной части "кремлевского доклада". Об этом 30 января BuzzFeed News сообщил представитель ведомства.

The Washington Post в американском минфине также рассказали, что вторым общедоступным источником стала англоязычная версия сайта Кремля.

Отмечается, что американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют $1 млрд и больше, из-за отсутствия четкого определения понятия "олигарх", а указанную сумму посчитали разумным критерием.

BuzzFeed News прогнозирует, что такой подход раскритикуют из-за недостаточной тщательности.

29 января министерство финансов США передало Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга, а также ряд олигархов, которые занимают первые 96 мест в списке российского Forbes за 2017 год.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.

Путин заявил, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы.