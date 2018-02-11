В Огайо мужчина открыл стрельбу по полицейским

02:46, 11 февраля 2018 Мир 115

Мужчина открыл огонь по офицерам полиции, когда они приехали на вызов.

В городе Вестервилль в штате Огайо мужчина застрелил двоих полицейских, сообщает CBS News. Читайте такжеВ Италии полиция задержала мужчину, стрелявшего по мигрантам (видео) Мужчина открыл огонь по офицерам полиции, когда они приехали на вызов. Одному из погибших офицеров было 39 лет, другому — 54. Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования погибшим.

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