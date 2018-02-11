В Огайо мужчина открыл стрельбу по полицейским

02:46, 11 февраля 2018
Мир
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REUTERS

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Мужчина открыл огонь по офицерам полиции, когда они приехали на вызов. Одному из погибших офицеров было 39 лет, другому — 54.

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере выразил соболезнования погибшим.

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Теги: #стрельба Огайо полицейские