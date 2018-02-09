Кардашьян показала интимный снимок, сделанный четырехлетней дочерью (фото)

Знаменитость выложила очередную пикантную фотографию.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашян, которая показала обнаженную грудь и ягодицы в стрингах, умеет делать деньги из воздуха и скандалы со своих фото.

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Так, на странице в Instagram знаменитость выложила очередную пикантную фотографию. На фото Кардашян стоит спиной к камере с обнаженным верхом. В фотоблоге Ким бывали и более откровенные изображения, однако юзеров удивил автор этой фотографии.

В зеркале на фото видно, что обнаженную Ким сфотографировала ее четырехлетняя дочь Норт. Знаменитая мама подписала фото: "Сделано Норт".