Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашян (фото)

Звезда присоединилась к рекламной кампании новой коллекции Канье Уэста.

Актриса и фотомодель Пэрис Хилтон перевоплотилась в Ким Кардашьян для рекламной кампании марки Канье Уэста.

Ким в Instagram сообщила, что Хилтон присоединилась к рекламной кампании новой коллекции бренда одежды Канье Уэста Yeezy Season 6.

Фото, сделанные в рамках новой кампании, сначала появились на страницах Ким в соцсетях, а после и в профиле Пэрис:

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"Было очень весело в роли клона Ким", - сообщила своим подписчиками звезда.

#YeezySeason6 A post shared by Paris Hilton (@parishilton) on Jan 30, 2018 at 9:57pm PST

Ранее Ким Кардашян показала пикантные фото в стрингах и шубе.