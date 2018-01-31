Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашян (фото)
16:04, 31 января 2018
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Звезда присоединилась к рекламной кампании новой коллекции Канье Уэста.
Звезда поделилась с поклонниками фото / instagram.com/parishilton/
Актриса и фотомодель Пэрис Хилтон перевоплотилась в Ким Кардашьян для рекламной кампании марки Канье Уэста.
Ким в Instagram сообщила, что Хилтон присоединилась к рекламной кампании новой коллекции бренда одежды Канье Уэста Yeezy Season 6.
Фото, сделанные в рамках новой кампании, сначала появились на страницах Ким в соцсетях, а после и в профиле Пэрис:
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"Было очень весело в роли клона Ким", - сообщила своим подписчиками звезда.
Ранее Ким Кардашян показала пикантные фото в стрингах и шубе.
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