Пэрис Хилтон стала клоном Ким Кардашян (фото)

16:04, 31 января 2018
Мир
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Звезда поделилась с поклонниками фото / instagram.com/parishilton/

Ким в Instagram сообщила, что Хилтон присоединилась к рекламной кампании новой коллекции бренда одежды Канье Уэста Yeezy Season 6. 

#YeezySeason6 #ParisHilton #ForeverTheOG YEEZYSUPPLY.COM

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Фото, сделанные в рамках новой кампании, сначала появились на страницах Ким в соцсетях, а после и в профиле Пэрис:

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"Было очень весело в роли клона Ким", - сообщила своим подписчиками звезда.

#YeezySeason6

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Ранее Ким Кардашян показала пикантные фото в стрингах и шубе.

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