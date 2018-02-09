Авиаудар США в Сирии: среди убитых бойцов Асада могли быть россияне, воевавшие на Донбассе - СМИ

Пока Вашингтон, Дамаск и Москва сообщают о разных версиях удара США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, СМИ пытаются выяснить, сколько жертв повлек удар и были ли среди погибших россияне.

Возглавляемая США коалиция нанесла удары по силам президента Башара Асада в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Таким образом американские военные ответили на нападение бойцов Асада на штаб оппозиционных Сирийских демократических сил (СДС), в котором находились советники коалиции. СМИ сообщают о 100 погибших, среди которых могли быть российские наемники, воевавшие и на Донбассе.

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"В контратаке США в Сирии были задействованы боевые самолеты ВВС AC-130, F-15, F-22, боевые вертолеты армии Apache и артиллерия Корпуса морской пехоты, убиты 100 россиян и боевиков Асада в трехчасовом бою, который начался около полуночи прошлой ночью", - написал 8 февраля в Twitter военный аналитик Fox News Лукас Томлинсон.

Затем он сообщил, что глава Петагона Джеймс Мэттис назвал удар "самозащитой" и не смог подтвердить или опровергнуть информацию о погибших. "Мы не думаем, что там были россияне, но я не утверждаю это", - цитирует журналист Мэттиса.

"Мы знаем, что там были силы, поддерживающие режим. Иранские, Асада или российские наемники, я не могу сказать", - заявил Мэттис журналистам, как передает Томлинсон.

Министерство обороны России сообщило, что в результате ударов коалиции "были ранены 25 сирийских ополченцев", об убитых речи не идет, передает Би-би-си. Командование сил Асада заявило о семи убитых и 27 раненых, передает Business Insider.

"Российские силы (скорее всего, наемники / парни из группы Вагнера, которые также сражались в Украине) были убиты. Еще одно напоминание о том, что Третья мировая война все еще не разразилась", - написал в Twitter военный аналитик CNN Майкл Вайс.

Как сообщал УНИАН, государственный секретарь США Рекс Тиллерсон отправляется на Ближний Восток на фоне роста напряженности в Сирии.